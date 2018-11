Ο πανηγυρισμός αλά... Καλάθη του Τζέιμς! (vids)

«Ήθελα να βρεθώ σε μία ομάδα που θα είχα ευκαιρία να είμαι το κεντρικό σημείο, ο ηγέτης. Στον Παναθηναϊκό αυτό το "βάρος" το μοιραζόμουν με παίκτες όπως ο Καλάθης, ο Σίνγκλετον και ο Γκιστ.

Ήθελα να έχω την ευκαιρία να βγω μπροστά, να μιλάω περισσότερο και να είμαι ηγέτης, ώστε να δω πόσο μακριά μπορώ να οδηγήσω μία ομάδα».

Αυτά ήταν τα λόγια του Μάικ Τζέιμς κατά την παρουσίαση του από την Αρμάνι Μιλάνο και όπως όλα δείχνουν ζει το όνειρο του. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο απόλυτος ηγέτης της Αρμάνι Μιλάνο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο παρκέ.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η ιταλική ομάδα έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στην Euroleague< τουλάχιστον αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, και όλα τα χρωστάει στον Μαίκ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του και με σπουδαίες εμφανίσεις την οδηγεί από νίκη σε νίκη. Όλα αυτά κάνουν ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση όταν γίνονται όπως έγιναν στο παιχνίδι με την Εφές.

Μέχρι το σημείο του θριάμβου ο Τζέιμς δεν ήταν καλός καθώς είχε ευστοχήσει σε μόνο ένα τρίποντο σε 9 προσπάθειες, αλλά όταν ην ομάδα του τον χρειάστηκε πήρε την την τελευταία προσπάθεια δίνοντας την νίκη στην ομάδα του με 81-80 και αφήνοντας του Τούρκους να αναρωτιούνται από που τους ήρθε.

Ο Αμερικανός μόλις πέτυχε αυτό το μεγάλο καλάθι πανηγύρισε προς τον κόσμο λέγοντας ή... εννοώντας, «this is my city», κάτι που θύμισε τον πανηγυρισμό του Νικ Καλάθη πέρυσι στο ματς με την Ζαλγκίρις που έδωσε την νίκη στην ομάδα του και φώναξε «this is my house».

Ο Τζέιμς ζει όλα όσα είχε ονειρευτεί στο Μιλάνο και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.