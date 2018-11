Ο αρχηγός της Ζαλγκίρις προσέφερε ένα εκπληκτικό highlight στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, όταν σούταρε όπως όπως, με δύο αντιπάλους πάνω του και κατάφερε να ευστοχήσει!

.@P_Jankunas13 somehow forces it in at the end of the 1st quarter!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dVLZSmmV94

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Νοεμβρίου 2018