Συναρπαστικό φινάλε στο Αρμάνι - Εφές, με την υπογραφή - ποιου άλλου; - του Μάικ Τζέιμς!

Ο Αμερικανός γκαρντ μέχρι και ελάχιστα δευτερόλεπτα από το φινάλε είχε 3/19 σουτ, πήγε να κάνει λάθος, αλλά αμέσως το διόρθωσε και ευστόχησε σε τρίποντο, για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του!

Υπερπροσπάθεια από την Εφές, με τον Μίτσιτς να κάνει λάθος στην επαναφορά, με 1 δευτερόλεπτο να απομένει.

Ο Μπράιαντ Ντάνστον (8π., 5ρ.) αποχώρησε από το παρκέ, δυόμιση λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, μετά από σκληρή τάπα του Γκουντάιτις, ωστόσο δεν φάνηκε κάτι ανησυχητικό.

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Αρμάνι είχε τον έλεγχο από ένα σημείο και μετά και πήρε μια διαφορά 7 πόντων (24-17, 10'). Στην συνέχεια με ένα επιμέρους 12-3 έφτασε και στο +15 (36-21, 12'), αλλά η Εφές έκανε αντεπίθεση και μείωσε σε 36-33 (17'), με σερί 12-0. Ο Τζέρελς με τρίποντο στη λήξη διαμόρφωσε το 43-35 του ημιχρόνου (20').

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η τούρκικη ομάδα έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μειώσει (56-52, 28'), αλλά τα σερί τρίποντα των Κουζμίνσκας, Μίτσοφ και Τζέιμς «κατέστρεψαν» τα όνειρα της (68-54, 30'). Με νέο σερί (10-0), η Εφές πλησίασε εκ νέου (68-62, 32') και λίγο αργότερα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο ματς (76-78, 38'). Με το σκορ στο 78-80, ο Μάικ Τζέιμς πήγε να κάνει λάθος, αμέσως διόρθωσε κι ευστόχησε για τρεις (81-80). Ο Μίτσιτς έκανε λάθος από την επαναφορά και οι παίκτες της Αρμάνι πανηγύρισαν έξαλλα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Αρμάνι νίκησε γιατί είχε... Μάικ Τζέιμς! Επίσης, έδωσε 16 ασίστ, έκανε λιγότερα λάθη από την Εφές (10) και περισσότερα κλεψίματα (10).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάικ Τζέιμς (15π., 4/20σουτ, 6ασ.) κάνει την διαφορά, ακόμα και στην άσχημη επιθετικά βραδιά του! Χάρη σε εκείνον η Αρμάνι πανηγύρισε τη νίκη.

Ο Γκουντάιτις έκανε εκπληκτική δουλειά με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Μίτσοφ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σίμον σε 15:18 που αγωνίστηκε δεν βοήθησε την ομάδα του.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η ψυχραιμία και η... τρέλα του Τζέιμς στο τέλος!

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Αρμάνι το κενό της στο τέταρτο δεκάλεπτο, που παραλίγο να κοστίσει, η Εφές την ήττα, αφού ήταν τόσο κοντά σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Μα, φυσικά, το τρίποντο του Τζέιμς στο φινάλε!

Unbelievable! @TheNatural_05 loses it, gets it back and NAILS the game-winning 3!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jefZIW0TWa

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Νοεμβρίου 2018