Ο Ολυμπιακός... πληγώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα τρίποντα του Σέρχιο Ροντρίγκεθ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ.

Ο Ισπανός γκαρντ είχε 6//10 πίσω από την γραμμή, ενώ κάποια από αυτά ήρθαν σε σημείο που οι Ρώσοι αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα.

Δείτε το ρεσιτάλ του «Chacho»

Classic El Chacho!@SergioRodriguez dragged @cskabasket back into its game last night, hitting 6/10 shots from behind-the-arc pic.twitter.com/IXkOr16f5l

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Νοεμβρίου 2018