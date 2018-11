Σπανούλης: Λατρεύει να τους σοκάρει! (pics)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ για την 5η αγωνιστική της Euroleague, αλλά για ακόμα μια φορά η εξέλιξη του ματς δημιούργησε «εφιάλτες» στους Ρώσους.

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε πάνω του την κατάσταση στο τελευταίο δεκάλεπτο και αποφάσισε να γυρίσει ακόμα ένα παιχνίδι κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Στην τελευταία περίοδο και με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, μετά από το πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο, ο «Kill Bill» μπήκε αποφασισμένος να κάνει αυτό που έχει κάνει τόσες φορές στο παρελθόν.

Ξεκίνησε να βομβαρδίζει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ με συνεχόμενα τρίποντα και καλάθια, για να έρθει η... απόγνωση του Δημήτρη Ιτούδη και μαζί όλων των Ρώσων που γνωρίζουν πιο καλά από τον καθέναν πως είναι να χάνεις τα παιχνίδια από τον συγκεκριμένο παίκτη.

When you play against Kill Bill... pic.twitter.com/UT6wWwbZ72

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Νοεμβρίου 2018