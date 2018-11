Ασταμάτητος Ουίλ Κλάιμπερν.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ άνοιξε τα τούρμπο κόντρα στον Ολυμπιακό και... απογειώθηκε.

Απολαύστε το φοβερό κάρφωμα του!

OH WOW!@Da_Thrill21 with the HUGE transition dunk.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uXY0fMlmvZ

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Νοεμβρίου 2018