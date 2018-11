Πολύ πιθανό είναι να δούμε τον Έρικ Γκριν να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Φενέρ στη Euroleague στο ματς κόντρα στη Μπάγερν.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού προετοιμάζεται πριν την μάχη της 5ης αγωνιστικής και κάνει τα σουτάκια του.

New man @ErickGreen getting some shots up!#GameON pic.twitter.com/nTKJa4m6x0

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Νοεμβρίου 2018