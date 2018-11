Η Euroleague ξεκίνησε και δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο.

Οι εντυπωσιακές φάσεις δεν έλειψαν και μέσα στην καλύτερη 10άδα με τα κοψίματα ξεχωρίζει ο Στέφαν Λάσμε, που έκοψε τον Άλεξ Τάιους στο παιχνίδι με την Μακάμπι και κέρδισε την 3η θέση, ενώ στην κορυφή δεσπόζει ο Ερλ Κλαρκ που έκοψε με ΝτεΆντρε Κέιν.

Not in OUR HOUSE

The TOP 10 BLOCKS from October. pic.twitter.com/hftXWnhPhR

