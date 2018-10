Γιασικεβίτσιους: «Η Ρεάλ είναι ομάδα ΝΒΑ»! (pics)

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τη Ρεάλ στη Zalgirio Arena (2/11) για την 5η αγωνιστική της regular season και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει την προσεχή αντίπαλο των Λιθουανών που μετρούν μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις φέτος: 2/2 στο Supercopa, 6/6 στη Liga Endesa και 4/4 στην EuroLeague.

«Μπορώ να μετρήσω 9-10 παίκτες στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης που θα μπορούσαν να παίξουν στο ΝΒΑ, που είναι κοντά στο ΝΒΑ ή που απασχολούν ομάδες του ΝΒΑ. Στην πραγματικότητα, η Ρεάλ είναι ομάδα ΝΒΑ» εξήγησε ο Σάρας για την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 24sek.lt κι εν συνεχεία μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς.

«Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία. Οι Αμερικανοί είχαν. Δεν υπάρχει παίκτης από τα κολέγια των ΗΠΑ που θα μπορούσε να παίξει στην EuroLeague όπως ο Ντόντσιτς τα προηγούμενα δυο χρόνια. Επομένως, δεν είχα ερωτηματικά για την πορεία του».

