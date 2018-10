Η 5η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Η 5η αγωνιστική της Euroleague βρίσκει τους «αιώνιους» σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να φύγει με το «διπλό» από την Μόσχα και την έδρα της ΤΣΣΚΑ (01/11, 19:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στην Ποντγκόριτσα για να αναμετρηθεί με την Μπουντούτσνοστ (02/11, 21:00).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για τα παιχνίδια.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (01/11, 19:00, 17-8)

Η ΤΣΣΚΑ έχει νικήσει στα τελευταία έξι σερί ματς στην έδρα της, αλλά ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στις τέσσερις αναμετρήσεις τους σε Final 4 από το 2012.

Ο Χάινς ήταν στον Ολυμπιακό την διετία 2011-13 και έκανε το back to back sto uesmño.

Ο Χάντερ ήταν επίσης στους Πειραιώτες, αλλά το 2014-16, όπως και ο Χάκετ.

Ο Χίγκινς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 11 ματς.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (184) και θέλει 27 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 6ος σε ασίστ (950).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.312 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.774 πόντους.

Ο Πρίντεζης είναι 10ος ριμπάουντερ (1.076).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (01/11, 19:30, 1-1)

Η Νταρουσάφακα ισοφάρισε το ρεκόρ της σε τρίποντα (14) κόντρα στην Μπασκόνια τον Ιανουάριο του 2017 (98-89).

Ο Σενγκέλια έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 8 από τα 9 παιχνίδια.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.5%.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (01/11, 19:45, 4-0)

Η Φενέρ ισοφάρισε το ρεκόρ της σε τρίποντα (17) τον Νοέμβριο του 2014 κόντρα στην Μπασκόνια (86-93).

Ο Μέλι ήταν συμπαίκτης με τους Ραντόσεβιτς και Λο στην Μπάμπεργκ (2015-17).

Ο Ντατόμε έχει ένα σερί 20 βολών.

Ο Ντίξον θέλει 29 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Τζέντοβιτς έχει 10/10 βολές.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.67%.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (01/11, 22:00, 14-7)

When we arrived to practice in the palau blaugrana pic.twitter.com/DcjJl9BTVt

Τάιους και Ερτέλ ήταν συμπαίκτες στην Εφές το 2015-16.

Ο Τάιους έχει κάνει ρεκόρ πόντων (19) τον Φεβρουάριο του 2017 κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν στην Γαλατάσαραϊ.

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ (1.275) και θέλει 12 ακόμα για να περάσει στην 4η θέση.

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ (1.031).

Ο Ουίλμπεκιν έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 6 ματς.

Ο Ρολ έχει 21/21 βολές.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (177).

ΧΙΜΚΙ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (02/11, 19:00, 0-0)

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόνο το 2015 στο EuroCup, με την Χίμκι να νικάει, ενώ τότε κατέκτησε και τον τίτλο.

Ο Σβεντ έχει τουλάχιστον 13 πόντους στα τελευταία 38 ματς.

Ο Γκιλ έχει τουλάχιστον 10 πόντους και διψήφιο αριθμό στο ranking στα τελευταία 8 από τα 9 ματς.

Ο Έβανς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα τα προηγούμενα τέσσερα ματς.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (02/11, 20:00, 0-4)

Τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι ομάδες ήταν τον Δεκέμβριο του 2002.

Κλαρκ και Λάνγκφορντ ήταν συμπαίκτες στην Ούνικς το 2016-17.

Ο Όμιτς έχει κατά μέσο όρο 3.3 επιθετικά ριμπάουντ στα τελευταία 8 ματς.

Ο Λάνγκφορντ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 34 ματς.

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 21 βολών.

Ο Καλάθης είναι 11ος σε ασίστ (755).

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες (166).

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (02/11, 20:00, 1-17)

#ZalgirioArena will be packed once again when @EuroLeague champion @RMBaloncesto comes to #Kaunas. Thank you for your support and let’s rock on Friday! pic.twitter.com/ityZohdaNP

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 30 Οκτωβρίου 2018