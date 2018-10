Από σήμερα στη Βαρκελώνη η Μακάμπι (vids)

Η ομάδα του Τελ Αβίβ παίζει πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Μπαρτσελόνα και χρειάζεται τη νίκη.

Ο Νέβεν Σπάχια αποφάσισε η ομάδα να πάει δυο μέρες πριν στη Βαρκελώνη και μάλιστα προπονήθηκε στο «Palau».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ρεκόρ 1-3 κι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 2-2.

When we arrived to practice in the palau blaugrana pic.twitter.com/DcjJl9BTVt

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 30 Οκτωβρίου 2018