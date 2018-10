Έρχονται αλλαγές στην Μπουντούτσνοστ (pic)

Ο πρώτος που θα «πληρώσει» το... μάρμαρο για την κατάσταση είναι ο Άαρον Κραφτ. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του (1.5π., 1.8ρ., 2.3ασ., 16:50) και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρτσία, θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Το 0-4 στην Euroleague δεν ήταν κάτι που επιθυμούσαν οι άνθρωποι του συλλόγου και δεν αποκλείεται να γίνουν κι άλλες αλλαγές, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας.

Aaron Craft and KK Buducnost likely to part ways, according to a source.

Buducnost, still winless in Euroleague, could also cut another of its imports and make some moves on the market

