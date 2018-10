Πρόταση στον Μικς για δίμηνο συμβόλαιο η Μακάμπι! (pic)

Πάει για μεγάλη κίνηση από το ΝΒΑ η Μακάμπι, η οποία θέλει να... κλείσει την τρύπα που άφησε ο τραυματισμός του Τζέρεμι Πάργκο.

Σύμφωνα με τον Ρόι Κοέν μάλιστα, οι Ισραηλινοί κατέθεσαν πρόταση στον Τζόντι Μικς, δίνοντας 120.000 δολάρια για δίμηνο συμβόλαιο. Ο παίκτης ανήκει στο ρόστερ των Μπακς, αλλά η τιμωρία του τον κρατά εκτός παρκέ ΝΒΑ για 25 ματς.

Πέρυσι ο έμπειρος γκαρντ μέτρησε 9,3 πόντους και 2 ασίστ ανά ματς με τους Ουίζαρντς

Εναλλακτική για την Μακάμπι ο Ραμόν Σέσιονς.

