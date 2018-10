Η Γκραν Κανάρια ζόρισε αρκετά την ΤΣΣΚΑ Μόσχας την 4η αγωνιστική, αλλά ο Γάλλος γκαρντ βοήθησε την ομάδα του να αποδράσει (91-106).

Ο 30χρονος παίκτης μέτρησε 22 πόντους (5/6δ., 2/6τρ., 6/7β.), 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 λάθη σε 27:02, παίρνοντας 27 βαθμούς στην αξιολόγηση.

The MVP of Round 4 is a familiar face...

@NandoDeColo pic.twitter.com/HzY9Ksad0f

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Οκτωβρίου 2018