Γιασικεβίτσιους: «Είμαι τρελαμένος, δεν θα κερδίσουν πολλοί στο ΟΑΚΑ»! (vid)

«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για την καλή δουλειά. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του για την υποδοχή και το θερμό καλωσόρισμα, είναι τρομερό συναίσθημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ! Σε κάποια σημεία χάσαμε το μυαλό μας, συμβαίνει εδώ στο ΟΑΚΑ ωστόσο τα καταφέραμε. Κάναμε σπουδαία δουλειά, δεν θα κερδίσουν πολλές ομάδες εδώ» εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν η Ζάλγκιρις αποδίδει καλύτερα μακριά από το Κάουνας: «Δεν συμφωνώ καθόλου, θεωρώ ότι παίξαμε δύο πολύ καλά παιχνίδια στην έδρα μας. Δεν κρίνω την επίδοσή μας ανάλογα με το αν νικάμε ή χάνουμε. Λυπάμαι, αλλά η Μπασκόνια και η Φενέρμπαχτσε δεν είναι μικρές ομάδες». Όσον αφορά το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί τέσσερις προσθήκες, είπε: «Δεν έχω άλλη επιλογή. Είμαι τυχερός που έχω τους παίκτες που έχω. Αν έχουν κάποιο έλλειμμα ταλέντου το αναπληρώνουν με τη νοοτροπία. Έρχονται στην προπόνηση, τα δίνουν όλα και είναι πιστοί σε αυτό που κάνουν».

Επίσης, μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά το τέλος του ματς εξήγησε πως «είμαι τρελαμένος, πιστέψτε με»!

