Η Νταρουσάφακα πήγε στα αποδυτήρια με καλή ψυχολογία χάρη στον Τούρκο περιφερειακό.

Ο Μπερκ Ντεμίρ πέταξε τη μπάλα από το ένα καλάθι στο άλλο και έκανε το 47-40.

Δείτε τη φάση.

From the free throw line...

At the OTHER END of the court!@berkkdemir #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LyaIB3vpc1

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018