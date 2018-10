Θέαμα προσφέρει ο Μάικλ Έρικ στο κοινό της Νταρουσάφακα.

Ο ψηλός των Ρώσων πάτησε γερά και... έκρυψε τον ήλιο στον Τομά Ερτέλ.

Απολαύστε την τάπα του

@MEasy_50 tracks his man in the paint and rises for the BIG rejection.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tYiZlQhdLu

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018