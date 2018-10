Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο νέος παίκτης της Φενέρμπαχτσε και η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έδειξε την χαρά της για την επιστροφή του.

Παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τα καλύτερα περσινά του στιγμιότυπα με την Βαλένθια, η Euroleague ανέφερε: «Ενθουσιασμένοι για τον Έρικ Γκριν φίλαθλοι της Φενέρ;».

Excited about Erick Green @FBBasketbol fans?

Check out some of his highlights from last season... pic.twitter.com/w5t2IEA1De

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018