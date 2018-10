Ομπράντοβιτς: «Ο Σάρας πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι σαν τους άλλους» (pics)

Ο Σέρβος προπονητής της Φενέρ έδωσε συνέντευξη στον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας και μεταξύ άλλων στάθηκε στον «Σάρας».

Ο «Ζοτς» ανέφερε σχετικά για τον προπονητή της Ζαλγκίρις: «Δουλεύει εξαιρετικά. Κατανοεί τα πάντα πολύ γρήγορα και μεταφέρει την ενέργειά του στην ομάδα. Μερικές φορές μπορεί να είναι... παγίδα, επειδή πρέπει να καταλάβει πως δεν είναι όλοι σαν αυτόν. Αλλά πάντα εκπλήσσει τους αντιπάλους του κατά την διάρκεια των αγώνων».

Όσο για την απόφασή του να παραμείνει στο Κάουνας, ο Ομπράντοβιτς πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Νιώθω πως οι άνθρωποι τον αγαπούν εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εκεί που σε θαυμάζουν. Πιστεύω πως αυτό είναι το τέλειο μέρος για εκείνον τώρα. Έχει καιρό μπροστά του. Τού εύχομαι να πάει όπου πιστεύει πως νιώθει καλά».

