Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού «ξέφυγε» από τον Άλεξ Τάιους και έκανε ένα φοβερό κάρφωμα με το αριστερό χέρι, το οποίο χρίστηκε «Dunk of the Night» από την Euroleague!

Georgios Printezis throws down a STRONG 'Dunk of the Night' pic.twitter.com/lbNpggoH0P

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018