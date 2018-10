Η «Βασίλισσα» υποδέχεται τους Μαυροβούνιους στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της regular season και ο αρχηγός της Ρεάλ έβγαλε μια πολύ όμορφη ασίστ στον Ντεκ ο οποίος ακολούθησε τη φάση και κάρφωσε στο καλάθι της Μπουντούτσνοστ για το 34-25 στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Δείτε τη φάση στο WiZink Center

The great assist from @9FelipeReyes for the @gabriel_deck SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FxV0y46Gpu

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2018