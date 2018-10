Την ανανέωση της συνεργασίας της Μπουντούτσνοστ με τον Άλεν Όμιτς αποκάλυψε ο ατζέντης του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Σλοβένος ψηλός θα μείνει στο Μαυροβούνιο ως το τέλος της σεζόν.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Alen Omic extended contract with Buducnost Voli, until the end of playing season 2018 19! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 25 Οκτωβρίου 2018