Απολύθηκε από την Τσεντεβίτα ο Αλόνσο! (pic)

Ο Ισπανός προπονητής πήγε μετά... βαΐων και κλάδων στην Κροατία το καλοκαίρι, αλλά λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων απολύθηκε.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά για την Τσεντεβίτα (1-3 ABA Liga, 2-2 EuroCup) κι έτσι αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του από τους ανθρώπους της ομάδας.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο Σλάβεν Ρίματς, που είχε αγωνιστεί παλαιότερα σε Μακεδονικό και ΑΕΛ.

IT'S OFFICIAL: Former #ABALiga champion Slaven Rimac replaced Sito Alonso at the bench of @KKCedevita!

More at: https://t.co/7LhWtowB4f pic.twitter.com/1787WemQFu

— ABA Liga (@ABA_League) 25 Οκτωβρίου 2018