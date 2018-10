Σάρας: «Η πάσα του Νικ μπορεί να περάσει... ξυστά από το αυτί σου»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Ζαλγκίρις για την 4η αγωνιστική της Euroleague (26/10, 21:00) και ο Λιθουανός προπονητής και πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» εκθείασε τον «πράσινο» ηγέτη.

«Είναι ένα από τα κύρια μελήματά μας. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει πολλούς εύκολους πόντους από τις ασίστ του. Πάντα πρέπει να είσαι σε εγρήγορση για τα matchup, γιατί αλλιώς η πάσα του Νικ μπορεί να περάσει... ξυστά από το αυτί σου!».

Sarunas Jasikevicius on stopping Nick Calathes on Friday: “It’s one of the main tasks. Panathinaikos score many easy points after his assists. You always must be aware of your matchup, because if not, Nick’s pass can whistle past your ear”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 25 Οκτωβρίου 2018