Ψάχνει παίκτη αντί του Πάργκο η Μακάμπι (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από έντονους πόνους στη μέση και τα νέα είναι άσχημα για την Μακάμπι αφού θα μείνει τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης.

Ο Τζέρεμι Πάργκο υποφέρει από τον τραυματισμό στη μέση, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη και στην Euroleague και η Μακάμπι έχει βγει στην αγορά και ψάχνει παίκτη να τον αντικαταστήσει.

Η είδηση μεταδόθηκε από τον Ρόι Κοέν, Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Tough blow for Maccabi Tel Aviv as Jeremy Pargo is out for at least 2 months due to his back injury. After Eric Green joined Fener, Maccabi is searching for a high-quality guard

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 24 Οκτωβρίου 2018