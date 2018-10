Ψήφισε Ουόλτερς και όχι τον εαυτό του ο Τζέιμς για μεταγραφή της σεζόν! (pic)

H Εuroleague ζήτησε να ψηφίσει ο κόσμος για την μεταγραφή της σεζόν στη Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς διάλεξε τον Νέιτ Ουόλτερς και όχι τον εαυτό του.

«Να είμαι ειλικρινής ίσως ο Νέιτ, θα μπορούσες να προβλέψεις ότι εγώ και ο Σκότι θα παίζαμε καλά μέσα στη σεζόν αλλά δεν νομίζω ότι ο Νέιτ θα... σκότωνε όπως κάνει τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου», ανέφερε ο γκαρντ της Αρμάνι.

Δείτε το ποστάρισμα

To be honest probably Nate, u could have predicted that me and Scottie would play well this season but i didn’t think Nate would kill like he is. My opinion tho. https://t.co/HZOdM6Z544

— Mike James (@TheNatural_05) 24 Οκτωβρίου 2018