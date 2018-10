Η 4η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την Μακάμπι Τελ Αβίβ (25/10, 22:00) και τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κόυνας (26/10, 21:00).

Από τα ματς της 4ης αγωνιστικής ξεχωρίζει και το τούρκικο ντέρμπι Εφές - Φενέρ (25/10, 20:30).

Εσύ, ήξερες ότι...

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (25/10, 20:30, 1-9)

25 Ekim Perşembe akşamı @EuroLeague 4. Hafta mücadelesinde @FBBasketbol ile karşılaşacağımız maçın biletlerini tek resmi bilet satış kanalımız olan https://t.co/Yf65eoGgjY'den alabilirsin: https://t.co/jdbOvwAsqA #BenimYerimBurası pic.twitter.com/yB9vUyKKk3 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Γκιουλέρ πέρασε πέντε σεζόν στην Εφές (2008-13) κι έπαιξε 67 παιχνίδια στην Euroleague με την φανέλα της. Είχε κάνει ρεκόρ πόντων τον Ιανουάριο του 2017 κόντρα στην Γαλατάσαραϊ με 20 πόντους.

Ντάνστον και Σλούκας ήταν συμπαίκτες σε Άρη (2010-11) και Ολυμπιακό (2013-15).

Ο Άντερσον θέλει 38 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ντάνστον είναις 3ος σε τάπες (189) στην διοργάνωση. Με 5 ακόμα «πιάνει» τον Μπουρούση.

Ο Ντατόμε έχει σερί 20 βολών.

Ο Ντίξον χρειάζεται 29 πόντους για τους 1.000.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (25/10, 21:00, 0-0)

Βόιτμαν και Λο είναι συμπαίκτες στην εθνική Γερμανίας.

Ο Γιόβιτς έκανε ρεκόρ σε πόντους (18) και ranking (29) με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Μπασκόνια τον Ιανουάριο του 2017.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 91.6%.

Ο Σενγκέλια έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων σε 7 από τα 8 τελευταία παιχνίδια.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΧΙΜΚΙ (25/10, 21:45, 1-3)

Ο Τζένκινς έπαιξε στην Αρμάνι τη σεζόν 2015-16.

Κουζμίσκας, Νέντοβιτς και Μάρκοβιτς ήταν συμπαίκτες στην Μάλαγα τη σεζόν 2015-16.

Ο Νέντοβιτς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα 20 από τα 21 τελευταία παιχνίδια και ο Τζέιμς το έχει κάνει αυτό στα 10 τελευταία ματς.

Ο Γκουντάιτις έχει σερί 14 βολών.

Ο Σβεντ έχει σκοράρει τουλάχιστον 12 πόντους σε κάθε ένα από τα τελευταία 37 παιχνίδια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (25/10, 22:00, 9-8)

Last practice before heading to Greece pic.twitter.com/JX3GiA6M7q — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 24 Οκτωβρίου 2018

Ο Μπλατ ήταν στον πάγκο της Μακάμπι από το 2001 ωα το 2003 και από το 2010 ως το 2014. Την τελευταία χρονιά κατέκτησε την Euroleague είχε παίκτες τους Κοέν και Τάιους.

Ο Στρέλνιεκς έκανε ρεκόρ πόντων (25) και ranking (28) τον Φεβρουάριο του 2017 κόντρα στην Μακάμπι.

Ο Σπανούλης είναι 1ο σε ασίστ (1.307) και 2ος σκόρερ (3.758) στην διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 10ος ριμπάουντερ (1.075) και 7ος σκόρερ (2.624) στο θεσμό.

Ο Ουίλμπεκιν έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία έξι ματς.

Ο Ρολ έχει σερί 21 βολών.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (177) στο θεσμό.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (25/10, 22:00, 4-0)

This is why Randolph and @waltertavares22 are the @EuroLeague's best inside pair!

Por acciones como éstas Randolph y @waltertavares22 son la mejor pareja interior de @EuroLeague. #HalaMadrid | @RMBaloncesto pic.twitter.com/KAPjdpJJFh — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 24 Οκτωβρίου 2018

Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά μετά το 2001.

Όμιτς και Πρέπελιτς ήταν συμπαίκτες στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας το 2012-13 και το 2014-15.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.742) και 3ος σκόρερ (2.928) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ (2.604) στην διοργάνωση.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (26/10, 20:15, 1-1)

Ντίμπλερ, Κοσούτ και Ερτέλ ήταν συμπαίκτες στην Εφές το 2015-16.

Ο Ντίμπλερ είναι 3ος στο θεσμό σε τρίποντα με ποσοστό 50.0%

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ (1.271) στην διοργάνωση.

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ (1.026).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (26/10, 21:00, 16-4)

#EuroLeague is Κλείσε τη θέση σου για τον αγώνα της ομάδας μας την Παρασκευή 26/10 με αντίπαλο τη @bczalgiris εδώ https://t.co/P7Zc2GxVnB Διάβασε περισσότερα εδώ https://t.co/LYherwgzRr#paobc pic.twitter.com/HhqYNXgrGH — Panathinaikos BC (@paobcgr) 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ηττηθεί ποτέ από την Ζαλγκίρις στην Αθήνα.

Ο Γιασικεβίτσιους έπαιξε τέσσερις σεζόν (2007-10, 2011-12) στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε την Euroleague το 2009. Επίσης, έπαιξε υπό τις οδηγίες του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα το 2012-13.

Γιανκούνας και Λάνγκφορντ ήταν συμπαίκτες στην Χίμκι τη σεζόν 2009-10, ενώ ο δεύτερος έπαιξε μαζί με τον Μιλάκνις στην Λοκομοτίβ (2015-16).

Ο Λάνγκφορντ έκανε ρεκόρ σε αξιολόγηση (42β.) κόντρα στην Ζαλγκίρις στις 23/12/2010, όταν ήταν στην Χίμκι.

Ο Λεκαβίτσιους «ανδρώθηκε» στην Ζαλγκίρις και πέρασε εκεί τρία χρόνια πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.

Ο Καλάθης είναι 12ος πασέρ με 750 ασίστ στην διοργάνωση. Με 5 ακόμα «πιάνει» τον Γιασικεβίτσιους. Επίσης, είναι 14ος σε κλεψίματα (215).

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες με 165.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος ριμπάουντερ (1.688) και 4ος σκόρερ (2.881) στο θεσμό.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (26/10, 22:30, 0-0)

Este viernes recibimos a un gigante. El CSKA Moscú visita el Gran Canaria Arena. Primer partido de nuestra historia ante el conjunto moscovita. ¡El viernes a las 20:30 horas, todos en el Arena! Entradas: https://t.co/UHrOXFrQDH pic.twitter.com/LV7uI4bm11 — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) 23 Οκτωβρίου 2018

Ντε Κολό και Τιλί ήταν συμπαίκτες στην εθνική Γαλλίας.

Ο Ροντρίγκεθ είναι γεννημένος στην Σάντα Κρουθ της Τενερίφης και για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Euroleague θα παίξει στην γενέτειρά του.

Ο Χάνα έχει σερί 13 βολών.

Ο Ντε Κολό έχει 27 σερί εύστοχες βολές.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (184) στην διοργάνωση και θέλει 35 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 6ος σε ασίστ (942).