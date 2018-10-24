Sold out το Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε! (pic)

Αν μη τι άλλο πρόκειται για το παιχνίδι της αγωνιστικής όπου θα γίνει το... remake του πρόσφατου Super Cup!

Η διοίκηση της Εφές με σχετική ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν γι' αυτό το ματς και ότι θα υπάρχει το πρώτο sold out της σεζόν.

Yarın akşam evimizde @FBBasketbol ile oynayacağımız @euroleague 4. Hafta karşılaşmasının biletleri tükenmiştir. Maç günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan TIXBOX gişesinde de bilet satışı olmayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/riWdnjG8jQ

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 24 Οκτωβρίου 2018