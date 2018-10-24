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Sold out το Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε! (pic)

To... αδιαχώρητο θα υπάρχει στο «Sinan Erdem Dome» το βράδυ της Πέμπτης (25/10, 20:30) αφού η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε sold out για τον «εμφύλιο» με τη Φενέρμπαχτσε.

Sold out το Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε! (pic)

Αν μη τι άλλο πρόκειται για το παιχνίδι της αγωνιστικής όπου θα γίνει το... remake του πρόσφατου Super Cup! 

Η διοίκηση της Εφές με σχετική ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν γι' αυτό το ματς και ότι θα υπάρχει το πρώτο sold out της σεζόν.

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