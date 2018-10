H EuroLeague για το reunion Μπλατ - Ουίλμπεκιν (pic)

Η Νταρουσάφακα έφτασε πέρσι ως το τέλος της διαδρομής στο EuroCup, κατακτώντας τον τίτλο κι εξασφαλίζοντας το δικαίωμα συμμετοχής στην EuroLeague, έχοντας τον Ντέιβιντ Μπλατ στην άκρη του πάγκου και τον Σκότι Ουίλμπεκιν στο παρκέ.

Οι δυο τους αποχώρησαν το καλοκαίρι από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ο μεν Μπλατ για τον Ολυμπιακό και ο Ουίλμπεκιν για τη Μακάμπι ενώ θα τεθούν αντιμέτωποι το βράδυ της Πέμπτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Are you ready for a reunion?#GameON pic.twitter.com/hMIUK1IKDa

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Οκτωβρίου 2018