H εντυπωσιακή βελτίωση του Βέσελι στις βολές! (pic)

Φυσικά έχουν μείνει έντονα στις μνήμες όλων οι 1/10 βολές που είχε στον τελικό του 2016 στο Βερολίνο κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας αλλά έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν άρδην!

Χρονιά με τη χρονιά ο Βέσελι βελτιωνόταν και έφτασε στο σημείο να έχει μέχρι στιγμής 15/15 βολές ύστερα από τα τρία πρώτα ματς της EuroLeague.

Σημειώστε ότι τη σεζόν 2015-16 είχε 43/95 (45,4%), τη σεζόν 2016-17 είχε 68/122 (55,7%), τη σεζόν 2017-18 είχε 106/50 (70,7%) και μέχρι στιγμής... 15/15!

