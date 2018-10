Ο Καναδός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Μπουγιουκτσεκμετσέ και η «πράσινη» ΚΑΕ έσπευσε να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter ανέφερε: «Προσευχόμαστε να αναρρώσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Praying for a speedy recovery for @TylerEnnis. Get well soon!

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 22 Οκτωβρίου 2018