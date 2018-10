Τζέιμς: «Μού έγινε φάουλ στο τελευταίο σουτ, γι' αυτό φώναξα»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ μιλώντας σε εκπροσώπους Τύπου μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, σχολίασε για το περιστατικό με τον Βαγγέλη Μάντζαρη: «Δεν ξέρω τι έγινε με τον Μάντζαρη. Δεν απευθυνόμουν στον κόσμο, ούτε πανηγύρισα το καλάθι στο τέλος! Απλά φώναξα ότι μου έγινε φάουλ! Εγώ έτσι παίζω, θέλω να βάζω όλα τα σουτ, ανεξάρτητα αν ο χρόνος τελείωνε και έμπαινε ή δεν έμπαινε το καλάθι, δεν είχε σημασία!».

Λίγο αργότερα τοποθετήθηκε και μέσω twitter, αναφέροντας: «Εντάξει, έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του. Στην τελευταία φάση ένιωσα πως μου έγινε φάουλ και φώναξα γι' αυτό. Μετά κατάλαβα πως το παιχνίδι τελείωσε και δεν είχε σημασία. Είμαι ανταγωνιστικός και πάντα ανταγωνίζομαι, αλλά ποτέ δεν ήθελα να δείξω ότι είμαι ανώτερος από κανέναν».

Ok, i have all respect for olympiacos and their fans. On the last play i felt like i was fouled and was yelling about that then realized the game was over and it didn’t matter. Ima competitor and always compete but never want to make it seem like I’m bigger then anybody.

— Mike James (@TheNatural_05) 19 Οκτωβρίου 2018