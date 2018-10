Τρομερή φάση από τον Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αφού πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και έβγαλε «μαγική» ασίστ για το κάρφωμα του Γκουντάιτις.

Show Time!

The beautiful dime from @TheNatural_05 and the @GudaitisAG finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lXApOVKsmJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Οκτωβρίου 2018