Ο Γιανκούνας στο «κλαμπ» των Ναβάρο, Ρέγιες & Ζήση (pic)

Ο 34άχρονος φόργουορντ έχει περάσει όλη την μπασκετική ζωή του στο Κάουνας με εξαίρεση τη χρονιά 2009-10, όταν βρέθηκε στη Χίμκι ενώ έχει κατακτήσει 12 δαχτυλίδια στην LKL (λιθουανική λίγκα), κάτι που ουδείς άλλος παίκτης στη χώρα της Βαλτικής έχει πετύχει!

Οι τρεις παίκτες που έχουν 300+ συμμετοχές στην EuroLeague είναι ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο που αποσύρθηκε (341), ο Φελίπε Ρέγιες που διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης (324) και ο Νίκος Ζήσης που συνεχίζει στο Basketball Champions League με την Μπάμπεργκ (310).

#Zalgiris captain @P_Jankunas13 is starting in his 300th @EuroLeague game. History in the making! #ManoKomanda #MyTeam #GameON pic.twitter.com/RwA1Eeo9xo

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 19 Οκτωβρίου 2018