Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Σαβόν Σιλντς, ο Νταρούν Χίλιαρντ είχε 1/5 σουτ εντός πεδιάς σε 12:23 συμμετοχής έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στον Ολυμπιακό όμως η Μπασκόνια κόντραρε τη Ρεάλ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα στο WiZink Center. Παρ' όλα αυτά, ο Σέρχιο Γιουλ το πήρε πάνω του και οδήγησε τους Μαδριλένους στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 1-2.

Ο αγώνας

Το δίδυμο των Σέρχιο Γιουλ (13π., 3ασ.), Άντονι Ράντολφ (8π., 4ριμπ.) κουβάλησε επιθετικά τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Μπασκόνια, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης προηγήθηκαν με 25-19 σουτάροντας με 50% στα δίποντα (5/10), 40% στα τρίποντα (4/10) και μοιράζοντας 5 ασίστ χωρίς να κάνουν λάθος σε αυτό το διάστημα. Από την άλλη πλευρά οι Βάσκοι παρουσίασαν πολυφωνία στην επίθεση και δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ξεφύγουν στο σκορ.

Στη συνέχεια ο Φελίπε Ρέγιες ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (34-24, 12'35") όμως οι πρωτοβουλίες των Γκαρίνο και Χουέρτας κράτησαν όρθια την Μπασκόνια στο WiZink Center. H oμάδα του Πάμπλο Λάσο πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 52-44, με τον Ρούντι Φερνάντεθ (8π. με 1/1 δίπ., 2/4 τρίπ., 4 ριμπ.) να σημειώνει όλους τους πόντους του στη δεύτερη περίοδο. Ακολούθως ο Τόκο Σενγκέλια έκανε ένα τρομερό κάρφωμα μπροστά στον Αγιόν για το 65-63 και ο Πατίτο Γκαρίνο ισοφάρισε σε 65-65 στο 26'59" όμως η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε σερί 9-0 σε 32" και προηγήθηκε 74-65 με το τρίποντο του Γιουλ!

Η «Βασίλισσα» προηγήθηκε με +9 με το γκολ-φάουλ του Ρέγιες (81-72), προηγήθηκε με +20 με τον Κάρολ (95-75, 36'42") κι έφτασε στη νίκη με 97-79 διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της στην EuroLeague.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σούταρε με 52% στα τρίποντα (13/25) και μοίρασε 20 ασίστ.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σέρχιο Γιουλ ήταν ο MVP της «Βασίλισσας» στο WiZink Center, μετρώντας 23 πόντους με 3/4 βολές, 4/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 25:03. Από 'κει και πέρα, ο Έντι Ταβάρες είχε 11 ριμπάουντ και ο Ρούντι Φερνάντεθ σκόραρε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο προερχόμενος από τραυματισμό Χίλιαρντ είχε 1/5 δίποντα σε 12:23.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 9-0 της Ρεάλ με το οποίο προηγήθηκε 74-65, διατηρώντας κεφάλι στο σκορ ως το φινάλε.

ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Φαμπιάν Κοζέρ είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το απίθανο καλάθι του Γιουλ που τελικά δεν μέτρησε αφού χτύπησε στο 24άρι.

