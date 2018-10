Η «πράσινη» ΚΑΕ συνεχάρη τον 200άρη Πασκουάλ! (pic)

Στο παιχνίδι με την Γκραν Κανάρια, ο Καταλανός τεχνικός συμπλήρωσε 200 νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και η «πράσινη» ΚΑΕ του έστειλε τα συγχαρητήριά της.

Να σημειωθεί ότι από τις 200 νίκες οι 40 είναι στο πάγκο του Παναθηναϊκού και οι 160 σε αυτόν της Μπαρτσελόνα.

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάρτηση της ΚΑΕ.

Congratulations to our coach Xavi Pascual who joined the exclusive list of @EuroLeague coaches with 200 career wins. Xavi Pascual is now among the three coaches who have achieved this milestone. pic.twitter.com/SMTRtZKyLS

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 19 Οκτωβρίου 2018