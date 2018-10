Προετοιμάζεται με σουτάκια στο ΣΕΦ ο Τζέιμς! (vid)

Μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ολυμπιακό (21:00) ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός της Αρμάνι κάνει τα σουτάκια του σε ένα γνώριμο γήπεδο για αυτόν, αφού πρωταγωνίστησε σε πολλά ντέρμπι των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε τον γκαρντ της Αρμάνι που έφτασε τους 1000 πόντους και τα 100 τρίποντα στην καριέρα του στη διοργάνωση.

During the first week of @EuroLeague play Mike James became a 1.000-point and 100 made threes player for his career. @TheNatural_05 #WeNotMe pic.twitter.com/17DQfsx73d

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 19 Οκτωβρίου 2018