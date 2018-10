Ο Κόρι Χίγκινς νόμιζε πως θα σκοράρει, αλλά ο Τζέρεμι Έβανς του... έκρυψε τον ήλιο, παίρνοντας εκδίκηση για την τάπα που έκανε ο Χίγκινς στον Ντεμίρ.

Δείτε το μπλοκ στο ματς της Νταρουσάφακα με την ΤΣΣΚΑ!

Director: 'And you'll have the position behind the basket'

: '...' pic.twitter.com/cyBlczkgSf

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018