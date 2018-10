To... ιστορικό πρώτο τρίποντο στην καριέρα του Σερμαντίνι! (vid)

Ό,τι δεν κατάφερε στις προηγούμενες 134 συμμετοχές του στην EuroLeague και το EuroCup με τον Παναθηναϊκό, την Ολίμπια Λιουμπλιάνα, την Καντού, τη Μακάμπι, τη Σαραγόσα, τον Ολυμπιακό και τη Μάλαγα, ο Γεωργιανός σέντερ σκόραρε για πρώτη φορά πίσω από τα 6μ.75 στο 85-96 επί της Μόρναρ.

Ο Σερμαντίνι μοιράστηκε τον τίτλο του MVP της 3ης αγωνιστικής μαζί με τον Ρέιμαρ Μόργκαρ της Ούνικς Καζάν, έχοντας 26 πόντους με 1/3 βολές, 11/14 δίποντα και 1/1 τρίποντο στα 21:30 που έμεινε στο παρκέ. Μέχρι πρότινος μετρούσε 0/7 τρίποντα.

Η φάση στο 1'39" του video

.@unicajaCB were pushed until the very end by @MornarBar.

Watch the best bits pic.twitter.com/v5RX7M3uNS

— EuroCup (@EuroCup) 17 Οκτωβρίου 2018