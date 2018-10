Για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague το βραβείο του MVP μοιράστηκε μεταξύ δύο πρωταγωνιστών. Νίκολα Μιλουτίνοφ και Άντονι Ράντολφ ήταν καταλυτικοί για τις νίκες των ομάδων τους και η Euroleague έβγαλε το βίντεο με τις εμφανίσεις του.

The MVP for Round 2 is a shared award...

@NMilutinov

Anthony Randolph pic.twitter.com/byJeF7CDKa

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018