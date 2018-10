Ανακοίνωσε τον Ουόλτον η Ζαλγκίρις Κάουνας! (pic & vid)

Ακόμα έναν ξένο πρόσθεσε στο ρόστερ της η Ζαλγκίρις Κάουνας, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ντέρικ Ουόλτον. Ο παίκτης θα βρεθεί στην Λιθουανία για να ενισχύσει την γραμμή των γκαρντ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ουόλτον δεν επιλέχθηκε πέρυσι στο ντραφτ, αλλά έμεινε στο ΝΒΑ και βρήκε συμβόλαιο με τους Χιτ, με τους οποίους έπαιξε και 16 ματς. Το καλοκαίρι μετακόμισε στους Μπουλς, δεν έπεισε, έμεινε ελεύθερος και πλέον θα αγωνίζεται στην Ζαλγκίρις και την Euroleague.

A boost for #Zalgiris! #Kaunas team strengthens the backcourt with the signing of Derrick #Walton. Welcome to #Lithuania and @EuroLeague, @DerrickWalton10! #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/vTHck5Fiot

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 18 Οκτωβρίου 2018