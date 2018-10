Μέγας είσαι Βασίλη Σπανούλη και θαυμαστά τα έργα σου!

Ο Kill Bill έκανε το γνωστό βηματάκι του στο πλάι και ευστόχησε σε μια κλασική -για αυτόν -τριποντάρα στο τέλος του ημιχρόνου. Λίγες μέρες μετά την... εκτέλεση του κόντρα στη Χίμκι!

Απολαύστε

For the 2nd Round in a row!

Spanoulis with the walk-off three to end the half!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rzwScRB0J7

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Οκτωβρίου 2018