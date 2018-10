«Τρελαίνει» κόσμο ο Κώστας Σλούκας.

Ο Έλληνας γκαρντ της Φενέρ έβαλε μια απίθανη τριποντάρα κόντρα στην Χίμκι στο τέλος του ημιχρόνου.

Απολαύστε την... εκτέλεση του «Σλούκι Λουκ»!

Sloukas sends the @FBBasketbol fans into the break happy!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lfuGWinhan

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Οκτωβρίου 2018