Θέαμα μοιράζει ο Μπράντον Ντέιβις στο ματς της Ζαλγκίρις την Εφές.

Ο παίκτης των Λιθουανών κατάφερε να... κρύψει τον ήλιο στον Μπαλμπάι σε μια εντυπωσιακή φάση.

.@Brandon_Davies0 stalks his man for the BIG rejection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZpgsY0eOOG

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Οκτωβρίου 2018