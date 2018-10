«Ραντεβού» με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη έδωσε η Μπασκόνια! (pic)

Η επικοινωνία των ομάδων της Euroleague συνεχίζεται με την Μπασκόνια αυτή την φορά να στέλνει το δικό της μήνυμα στον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και οι Βάσκοι, αφού ανέβασαν δύο φωτογραφίες με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη, πρώτα χαιρέτησαν τους «ερυθρόλευκους» και έπειτα τους έκλεισαν... ραντεβού για το βράδυ (21:45).

Hi again @olympiacosbc!

See you tonight #GoazenBaskonia pic.twitter.com/ehrTeQVKfR

— Saski Baskonia (@Baskonia) 17 Οκτωβρίου 2018