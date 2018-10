Επτά σερί ήττες στα πρώτα εκτός έδρας ματς ο Παναθηναϊκός!

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δεν τα κατάφερε στο Audi Dome του Μονάχου. Ηττήθηκε με 80-79 από την Μπάγερν, παρουσιάζοντας τα ίδια... συμπτώματα σε σχέση με πέρσι σε ό,τι αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια του.

Ο Τζέιμς Γκιστ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ, αλλά στη βιασύνη του να βρει γρήγορα τον Κιθ Λάνγκφορντ δεν πρόσεξε τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς και έκανε λάθος πάσα, με αποτέλεσμα οι Βαυαροί να πετύχουν την πρώτη εφετινή νίκη τους.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έφτασε τις επτά συνεχόμενες ήττες στα πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του στην EuroLeague. Η τελευταία νίκη του σε πρώτο εκτός έδρα ματς ήταν τη σεζόν 2011-12, στο 62-81 επί της ΚΚ Ζάγκρεμπ!

Το αρνητικό σερί των «πράσινων»

2012-13 vs Ρεάλ Μαδρίτης 85-78

2013-14 vs Λιέτουβος Ρίτας 84-83

2014-15 vs Μπάγερν Μονάχου 81-75

2015-16 vs Λοκομοτίβ Κουμπάν 81-70

2016-17 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 81-77

2017-18 vs Μπαρτσελόνα 98-71

2018-19 vs Μπάγερν Μονάχου 80-79