Ο Σέρβος γκαρντ φημίζεται για την ικανότητα που διαθέτει στην πάσα, πήγε και το επιβεβαίωσε στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιόβιτς βρήκε με εντυπωσιακή πάσα τον Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος τρέχοντας τέλεια το παρκέ κάρφωσε χωρίς πρόβλημα.

The BULLET pass from @jovicstefann sets up a trailing @DevinBooker31 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QFeMX12oMn

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Οκτωβρίου 2018