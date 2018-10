Πριν λίγες μέρες η Μπάγερν ανακοίνωσε την άφιξη του Αμερικανού ΝΒΑer και στο ντεμπούτο του έδειξε τις ικανότητές του.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς παρά την προσπάθεια του ΝτεΣον Τόμας να τον παίξει άμυνα, βρήκε τον τρόπο να καρφώσει με θεαματικό τρόπο στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

Δείτε τη φάση...

The spin and POWER move from @DWXXIII!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8K3xnNXR5f

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Οκτωβρίου 2018