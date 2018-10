Λάσμε: O καλύτερος παίκτης της EuroLeague που... δεν μιλάνε γι' αυτόν! (pics)

Ακόμα μια σεζόν που η Euroleague κάλεσε τους αρχηγούς των ομάδων να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις και τα αποτελέσματα έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο... νεοφερμένος που με ποσοστό 12.50% ανυπομονούν πιο πολύ να αντιμετωπίσουν είναι ο Τάιλερ Ένις, μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο Σέρχιο Γιουλ, αγαπημένος προορισμός δεν είναι ένας αλλά τρεις με το Τελ Αβίβ, την Μπαρτσελόνα και την Κωνσταντινούπολη να ξεχωρίζουν, καλύτερος παίκτης που

δεν συζητιέται τόσο πολύ είναι ο Στέφαν Λάσμε και προπονητής – πρόκληση είναι ο με ποσοστό 42.75% ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

The 2018 Captains Survey is out now!

https://t.co/w8iu2MW8uH pic.twitter.com/DdxxIgLSZ9

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Οκτωβρίου 2018