Χίλιαρντ: «Σπουδαίος ο Ολυμπιακός, εξαιρετικός ο Μπλατ» (vid)

Έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας και το ταξίδι της επιστροφής από τη Λιθουανία, η Μπασκόνια έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στη Φουενλαμπράδα, επικρατώντας με το εκκωφαντικό 60-110 στο «Pabellón Fernando Martín»!

Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ ευστοχούσαν από... παντού έχοντας 11/17 τρίποντα στο πρώτο μισό του αγώνα, ενώ τελείωσαν το ματς με 19/34 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.Πλέον υποδέχονται τους Πειραιώτες ενώ ο Νταρούν Χίλιαρντ αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής στην Ισπανία, έχοντας 24 πόντους με 5/7 τρίποντα, 2 ασίστ και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

«Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα κι έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Ντέιβιντ Μπλατ. Θα γίνει ένα πολύ καλό και κλειστό παιχνίδι, ελπίζω ο κόσμος της Βιτόρια να το απολαύσει! Είμαι ενθουσιασμένος για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας και το πως θα μας βοηθήσουν οι φίλαθλοί μας σε έναν αγώνα της EuroLeague. Θα μας βοηθήσουν με την ενέργειάς τους...» εξήγησε ο Αμερικανός για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

@DHilliard6X, ready for @olympiacosbc and the opening night at Buesa

https://t.co/5pSboxwmqx #GoazenBaskonia pic.twitter.com/WVlXNeRqyd

— Saski Baskonia (@Baskonia) 15 Οκτωβρίου 2018